Autocisterna piena di GPL si ribalta a Rende: strade chiuse e famiglie evacuate | FOTO e VIDEO

Proseguono le operazioni nella zona industriale di contrada Lecco, a Rende, dopo il ribaltamento di un’autocisterna con oltre 10mila litri di GPL. La squadra specializzata del nucleo LPG/NBCR dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha lavorato tutta la notte per travasare il gas e mettere in sicurezza l’area. Non si sono verificate fuoriuscite di GPL, ma solo perdite di gasolio. Attualmente, il gas viene bruciato in torcia per completare la bonifica. In via precauzionale, alcune famiglie sono state evacuate e le strade limitrofe chiuse. Non si segnalano feriti.

Autocisterna piena di GPL si ribalta a Rende

