Emissioni e perdite di metano: operativo strumento Copernicus per identificarle e monitorarle

MeteoWeb

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine per conto della Commissione Europea con finanziamenti dell’UE, ha lanciato la sua app Methane Hotspot Explorer. Questo nuovo strumento di CAMS consente di monitorare e visualizzare la posizione delle pennacchi di metano (CH4) quasi in tempo reale, identificandone le potenziali principali fonti.

L’app permette agli utenti di visualizzare i più recenti grandi pennacchi di metano (CH4) rilevati dai satelliti su scale temporali che vanno da un giorno fino a un periodo di 14 giorni. Inoltre, è possibile identificare le loro principali fonti e distinguere tra estrazione del carbone, petrolio, gas e aree urbane che includono discariche, oltre a individuare fonti inaspettate o sconosciute. L’app Methane Hotspot Explorer, sviluppata per CAMS dall’Istituto Olandese per la Ricerca Spaziale SRON, funziona combinando i dati satellitari forniti da TROPOMI – uno strumento a bordo del satellite Copernicus Sentinel-5P – con tecniche innovative di apprendimento automatico. Inoltre, ogni rilevamento viene verificato da esperti umani.

L’app contribuisce a valutare le discrepanze tra le emissioni di gas serra riportate e le osservazioni indipendenti. Oltre alle emissioni provenienti da siti noti, l’app può rilevare eventi rari, come le recenti grandi emissioni di CH4 dal vulcano Mount Fentale in Etiopia il 31 gennaio, la prima rilevazione di un’emissione vulcanica di metano di tale portata per il team TROPOMI.

Richard Engelen, vicedirettore del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, afferma: “Il Methane Hotspot Explorer è un nuovo contributo di CAMS alla comprensione del ruolo delle attività umane nello scenario in continua crescita delle emissioni di gas serra. Rappresenta un passo significativo nell’espansione della nuova capacità di supporto al monitoraggio e alla verifica delle emissioni di gas serra di Copernicus (CO2MVS), che ci consentirà di monitorare regolarmente le emissioni antropogeniche di gas serra a livello globale e locale utilizzando una combinazione di osservazioni e modellizzazione del sistema terrestre”.

Bram Maasakkers, scienziato senior presso l’Istituto Olandese per la Ricerca Spaziale SRON, ha dichiarato: “Sviluppare la strumentazione e i metodi per rilevare questi pennacchi di metano è solo il primo passo per mitigare le emissioni. Il lancio del Methane Explorer è un passo successivo fondamentale, che porta trasparenza sulle grandi emissioni in tutto il mondo ai decisori politici e al pubblico generale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.