Encelado e il mistero della vita nascosta: gli oceani alieni potrebbero ingannarci

Cercare la vita negli oceani alieni potrebbe essere più difficile di quanto ritenuto finora, anche quando saremo in grado di campionare direttamente queste acque extraterrestri. Un nuovo studio incentrato su Encelado, una luna di Saturno che spruzza l’acqua del suo oceano nello Spazio attraverso le crepe nella sua superficie ghiacciata, dimostra che la fisica degli oceani alieni potrebbe impedire alle prove della vita nelle profondità marine di raggiungere luoghi in cui possiamo rilevarla.

Pubblicato su Communications Earth and Environment, lo studio mostra come l’oceano di Encelado formi strati distinti che rallentano drasticamente il movimento del materiale dal fondale oceanico alla superficie. Tracce chimiche, microbi e materiale organico, ovvero i segni rivelatori della vita ricercati dagli scienziati, potrebbero decomporsi o trasformarsi durante il viaggio attraverso i diversi strati dell’oceano. Queste firme biologiche potrebbero diventare irriconoscibili quando raggiungono la superficie, dove una sonda spaziale può raccogliere campioni, anche se la vita prospera nelle profondità dell’oceano sottostante.

Flynn Ames, autore principale presso l’Università di Reading, ha affermato: “Immaginate di provare a rilevare la vita nelle profondità degli oceani della Terra campionando solo l’acqua dalla superficie. Questa è la sfida che affrontiamo con Encelado, solo che abbiamo a che fare con un oceano la cui fisica non comprendiamo appieno. Abbiamo scoperto che l’oceano di Encelado dovrebbe comportarsi come petrolio e acqua in un contenitore, con strati che resistono alla miscelazione verticale. Queste barriere naturali potrebbero intrappolare particelle e tracce chimiche di vita nelle profondità sottostanti per centinaia o centinaia di migliaia di anni. In precedenza, si pensava che queste potessero raggiungere in modo efficiente la superficie dell’oceano in diversi mesi. Mentre la ricerca della vita continua, le future missioni spaziali dovranno essere particolarmente attente quando campionano le acque superficiali di Encelado“.

Utilizzando modelli informatici simili a quelli usati per studiare gli oceani della Terra, lo studio ha importanti implicazioni per la ricerca della vita nel Sistema Solare e oltre. Mentre gli scienziati scoprono nuovi mondi oceanici ricoperti di ghiaccio che orbitano attorno ai pianeti esterni e alle stelle lontane, simili dinamiche oceaniche potrebbero confinare le prove della vita e dei suoi elementi costitutivi alle acque più profonde, non rilevabili dalla superficie. Anche su mondi come Encelado, dove il materiale oceanico viene spruzzato nello Spazio, il lungo viaggio dalle profondità dell’oceano alla superficie potrebbe cancellare prove cruciali.

