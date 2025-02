ENEAinform@ compie 10 anni: 456 edizioni e 2.800 notizie sulla ricerca e l’innovazione

MeteoWeb

“Il 23 gennaio 2015 usciva il primo numero di ENEAinform@, l’appuntamento settimanale in italiano e in inglese (a settimane alterne) con notizie, foto e video sulle attività di ricerca ENEA nei settori energia, nucleare, efficienza energetica, ambiente, agroalimentare, beni culturali, protezione sismica, inquinamento, scienze della vita, cambiamento climatico. Da quel primo ENEAinform@ in italiano siamo giunti all’edizione numero 456 (236 in italiano) per un totale di 2.800 notizie veicolate (1.500 in italiano), spesso con diversi contenuti multimediali”. E’ quanto si legge in una nota pubblicata da ENEA.

