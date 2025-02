Energia, l’annuncio di Pichetto sull’idroelettrico in Italia

MeteoWeb

“La sfida che abbiamo nel medio periodo non deve essere una concessione ai produttori di energia elettrica rinnovabile. Non dobbiamo vederla in questo senso ma nel senso di quello che deve essere il forte interesse nazionale di rinnovare le concessioni in modo serio, di avere il massimo di beneficio per il soggetto pubblico, cioè il canone, per il massimo rendimento sia sotto l’aspetto economico sia per i produttori. Questa la sfida”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, nel suo intervento al convegno ‘Idroelettrico, un valore per l’Italia’, presso la Sala della Regina di Montecitorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.