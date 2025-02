Energie per la Casa Comune: ENEA presenta il progetto e i risultati

MeteoWeb

Nell’ambito del progetto ‘Energie per la Casa Comune’, l’ENEA presenta i risultati delle attività di informazione, formazione e consulenza messe in campo per sensibilizzare le comunità religiose e i cittadini sul tema della transizione energetica. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali), quale soggetto di accompagnamento tecnico a livello territoriale, si rivolge al mondo delle Diocesi italiane, con l’obiettivo di promuovere azioni pratiche di efficienza energetica nelle strutture ecclesiastiche.

‘Energie per la Casa Comune’ è un progetto pilota, sperimentato inizialmente su un numero selezionato di Diocesi che, grazie alla collaborazione con la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), è destinato ad ampliarsi con ricadute positive in un’ottica di sostenibilità condivisa su scala nazionale. Il progetto si inserisce nel contesto della Campagna Nazionale di Informazione e Formazione sull’Efficienza Energetica “Italia in Classe A”, promossa e finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e attuata da ENEA. L’evento è in programma martedì 18 febbraio dalle 10:30 alle 13:30.

ore 10.30

Energie per la Casa Comune: presentazione del progetto e dei risultati

ore 10.30 SALUTI ISTITUZIONALI

Piergabriele Andreoli – Presidente RENAEL

Giorgio Graditi – Direttore Generale ENEA

Claudio Francesconi – Economo della Conferenza Episcopale Italiana

Andrea Felici – Direttore Generale Domanda ed efficienza Energetica MASE

ore 10.50 ANALISI DEL CONTESTO

Ilaria Bertini – Direttore del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica ENEA

Benedetta Brighenti – Direttrice Generale RENAEL, Climate Pact Ambassador della Commissione europea

Alessandro Caffi – Dirigente per la Gestione delle Risorse Finanziarie e Progetti Speciali della Conferenza Episcopale Italiana

ore 11.15 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Antonio Disi – Responsabile Laboratorio Strumenti per la promozione dell’Efficienza Energetica ENEA

Stefano Ranuzzini – Responsabile area Innovazione AESS

Interverranno le agenzie energetiche locali che hanno preso parte al progetto

ore 12.30 IL RUOLO DELLA CHIESA NELLA SALVAGUARDIA DELLA CASA COMUNE

S.E. Mons. Giuseppe Baturi – Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

ore 12.45 PRESENTAZIONE DEL DOCU-FILM “ENERGIE PER LA CASA COMUNE”

ore 13.00 CONCLUSIONI

Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

