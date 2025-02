Energia, decreto bollette e ddl nucleare domani in Cdm

MeteoWeb

Un decreto legge contro il caro bollette e il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile sono all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per domani, venerdì 28 febbraio, alle 9. Il primo provvedimento contiene “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio“, si legge nella convocazione.

All’ordine del giorno anche lo “schema di disegno di legge: Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (Ambiente e sicurezza energetica)” e lo “schema di decreto legislativo: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario – Esame definitivo (Affari europei, PNRR e politiche di coesione – Economia e finanze)”, oltre a “Leggi regionali”.

