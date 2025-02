Energia: ENEA lancia nuova versione software per comunità energetiche e gruppi di autoconsumo

MeteoWeb

ENEA ha rilasciato la nuova versione 2.2 del simulatore RECON[1], l’applicativo web che consente di effettuare valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario per la creazione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e di gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile. Il software, aggiornato al quadro legislativo e regolatorio attualmente in vigore in Italia[2], intende fornire un valido supporto a enti locali e stakeholder per compiere scelte consapevoli e informate.

“Sono molte le innovazioni introdotte rispetto alla versione dello scorso anno. A livello di analisi energetica, ora è possibile simulare anche gli impianti eolici e idroelettrici, oltre a quelli fotovoltaici, mentre i cluster delle unità di produzione e consumo possono essere distinti in base a utenti diversi e con differenti profili di consumo”, spiega Matteo Caldera referente del progetto del Laboratorio ENEA Smart Cities and Communities. “A livello di analisi economica – aggiunge – la nuova versione consente di valutare possibili strategie di utilizzo dei ricavi delle CER sotto forma di finanziamento di servizi e redistribuzione ai membri”.

RECON calcola l’autoconsumo fisico e diffuso, l’autosufficienza energetica, i benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO 2 , i risparmi legati all’autoconsumo, i ricavi da vendita di energia, l’incentivo e il contributo di valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, i costi operativi e di gestione, i flussi di cassa attualizzati e i principali indicatori finanziari.

“Con la nuova versione è anche possibile definire i prezzi medi annuali dell’energia elettrica su un orizzonte ventennale, mentre le curve orarie di prezzo sono state aggiornate agli ultimi dati disponibili dal GME”, prosegue Caldera.

Inoltre, sono stati apportati perfezionamenti e introdotti controlli che hanno riguardato, tra gli altri, le detrazioni fiscali per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico.

“Abbiamo migliorato l’usabilità abilitando il caricamento tramite file excel di alcuni input, tra cui i prelievi mensili di energia elettrica, il profilo di consumo orario del giorno-tipo per le utenze industriali, gli orari di attività per alcune tipologie di utenza. Con la nuova versione è inoltre possibile scaricare il report in formato PDF delle schede simulate”, conclude Caldera.

Il simulatore, che attualmente conta 7.400 utenti registrati, è stato sviluppato nell’ambito della Ricerca di Sistema elettrico 2022-2024[3], finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

[1] Renewable Energy Community ecONomic simulator

[2] Con riferimento al D.lgs. 199/2021 che ha recepito la Direttiva RED II ed i suoi provvedimenti attuativi, tra cui il Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso ARERA, il Decreto MASE 07/12/2023 n. 414, le Regole Operative GSE aggiornate ad aprile 2024

[3] Progetto 1.7 “Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli usi finali”

