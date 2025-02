Energia, in bozza il piano sulla task force per il mercato del gas

MeteoWeb

La Commissione europea istituirà una task force per il mercato interno del gas con il compito di studiare i mercati del gas naturale dell’Ue e, se necessario, intraprendere azioni per garantirne il funzionamento ottimale e prevenire le pratiche commerciali che distorcono i prezzi di mercato. Questo quanto si legge in una bozza del Piano d’azione Ue per l’energia a prezzi accessibili, atteso la settimana prossima sul tavolo del Collegio dei commissari, di cui Policy Europe ha preso visione.

La Commissione avvierà una consultazione delle parti valutate per valutare la necessità di ulteriori modifiche legislative, “per garantire una supervisione regolamentare completa e senza soluzione di continuità, allineare e rafforzare le norme sui mercati energetici e finanziari (Mifid/Remit) e ridurre gli oneri amministrativi per le società che promuovono sui mercati finanziari dell’energia” , si legge nella bozza.

La consultazione coprirà vari aspetti dell’assetto normativo, tra cui i parametri che regolano l’applicazione dell’esenzione per le cosiddette attività ausiliarie, le regole sui circuit breaker e sui limiti di posizione, i requisiti applicabili alle sedi di negoziati e ai partecipanti al mercato, un approccio congiunto di vigilanza congiunta da parte dei regolatori energetici e finanziari e la creazione di una banca dati comune e condivisa di tutte le transazioni rilevanti con pieno accesso a tutte le autorità di regolamentazione. La task force per il mercato del gas dovrà poi fornire raccomandazioni entro il quarto trimestre di quest’anno.

