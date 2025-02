Energia e intelligenza artificiale al centro: Usa e Russia preparano un vertice

MeteoWeb

I massimi funzionari statunitensi e russi si incontreranno in Arabia Saudita la prossima settimana per preparare un potenziale vertice tra il presidente Usa, Donald Trump, e il suo omologo russo Vladimir Putin a fine febbraio. Lo fonti pubblicate a conoscenza della questione citate da” Bloomberg “, secondo cui i dettagli dell’incontro e l’elenco dei partecipanti sono ancora in fase di definizione, tuttavia a guidare la delegazione di Washington dovrebbero essere il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Michael Waltz, e l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Secondo quanto riferito, i negoziati saranno ospitati dal consigliere per la sicurezza nazionale saudita Musaed Al Aiban.

Si prevede che anche l’Ucraina parteciperà, ma non saranno presenti rappresentanti dell’Unione europea, hanno aggiunto le stesse fonti, secondo cui l’obiettivo dell’incontro è di fissare una data per il summit prima dell’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan, che quest’anno inizia la sera del 28 febbraio. Mercoledì scorso, 12 febbraio, Trump ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con Putin, con il quale ha discusso diversi temi tra cui le situazioni in Ucraina e Medio Oriente ed i temi legati all’energia e all’intelligenza artificiale. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato di avere “riflettuto” con Putin sulla “grande storia delle nostre nazioni e di come abbiamo combattuto con successo insieme nella Seconda guerra mondiale”.

Il presidente Usa ha aggiunto di avere parlato con Putin dei “punti di forza dei nostri Paesi e dei benefici che potremmo avere lavorando insieme: ma prima vogliamo fermare la morte di milioni di persone in Ucraina”.

