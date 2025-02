Energia nucleare in Italia, i dettagli sulla newco: il piano con Enel, Ansaldo e Leonardo

MeteoWeb

“Tra le proposte più rilevanti emerse dalla piattaforma nazionale, vi è la creazione di una newco italiana per il nucleare di nuova generazione con il coinvolgimento dei principali attori, quindi di Ansaldo Nucleare nel ruolo di integratore industriale e di Enel come operatore e Architect Inginer. La compagine societaria in via di definizione prevede una partecipazione del 51% da parte di Enel, del 39% di Ansaldo e del 10% di Leonardo, mentre è ancora in corso la selezione dell’eventuale partner tecnologico”. E’ quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso di un’audizione alla Camera presso le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, in merito all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Per realizzare il nucleare in Italia “è necessario un quadro regolatorio adeguato. A tal fine il governo su iniziativa del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza ha predisposto un disegno di legge delega con l’obiettivo di approvare entro 24 mesi una disciplina completa sull’intero ciclo di vita dell’energia nucleare dalla progettazione e autorizzazione degli impianti fino alla gestione dei rifiuti e allo smantellamento”.

“Il provvedimento includerà inoltre l’istituzione di un’autorità indipendente per la sicurezza nucleare a garanzia di un percorso e sicuro per il rilancio del nucleare in Italia. – ha aggiunto Urso – Al di là delle risorse future necessarie per la realizzazione di impianti nucleari, è fondamentale in questa fase di rilancio della ricerca sulle tecnologie nucleari garantire, ovviamente, adeguati investimenti per ricerca, sviluppo e prototipazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.