Energia nucleare, una regione italiana centrale nella produzione di reattori: l’annuncio

“La Liguria sarà centrale grazie alle aziende come Leonardo e Ansaldo Nucleare che permetteranno uno sviluppo del nucleare di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Si tratta di nucleare di piccola dimensione, adattabile, componibile e trasportabile in container. Sarà una tecnologia avanzata e sicura. Stiamo realizzando un nuovo soggetto industriale che ha radici proprio in Liguria e che vede la partecipazione delle più grandi aziende controllo pubblico. L’Italia dispone di brevetti per la terza generazione e per quarta generazione. Produzione reattori di nuova generazione puliti e sicuri costruiti su base industriale e poi trasportabili dove saranno richiesti Questo è il futuro per quanto riguarda l’energia in Europa”. Così il Ministro Urso alla Piaggio Aerospace in Liguria.

Le parole di Pichetto

“L’Italia non può più rinunciare al nucleare. Occorre un nuovo quadro giuridico che preveda i nuovi reattori e lo smaltimento delle scorie, che tuttavia sono una quantità molto limitata, visto che esse stesse possono essere utilizzate come combustibile del nucleare”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, intervenuto oggi a ‘Green Pop’, il nuovo programma di Giornale Radio condotto da Lucia Lo Palo. “Vanno bene fotovoltaico ed eolico off-shore, ma è giunto il momento di cambiare: l’Italia – ha aggiunto il Ministro –dipende quasi esclusivamente dall’estero per i costi dell’energia e nei prossimi vent’anni assisteremo al raddoppio delle necessità. Ecco perché il nucleare è indispensabile”.

