Energia, un patto tra 3 Stati sullo sviluppo del nucleare: i dettagli sulle partnership

Il premier Narendra Modi ha concluso il suo tour diplomatico in Francia e Usa con importanti impegni da parte di entrambi i paesi a sostenere l’avanzamento del programma indiano di sviluppo di energia nucleare. Il cammino del subcontinente per raggiungere emissioni zero entro il 2027 prevede, tra l’altro, l’aumento degli otto impianti nucleari attualmente in funzione, che forniscono appena il 3% dell’energia generata in India. Tra gli altri patti annunciati da Modi e Trump nel comunicato congiunto reso noto ieri, uno riguarda in particolare la costruzione in India di reattori nucleari progettati negli Stati Uniti.

Un analogo accordo con la Francia era stato annunciato da Delhi dopo l’incontro di Modi col presidente francese Emmanuel Macron all’inizio della settimana. Le due partnership sono state facilitate dalla recente decisione dell’India di ammorbidire le sue leggi sulla responsabilità nucleare.

