Energia, il piano per aumentare la quota di gas naturale: la decisione sui prezzi

Il piano dell’India di aumentare la quota di gas naturale nel suo mix energetico si basa su prezzi globali più bassi del GNL che renderanno la generazione di elettricità a gas più competitiva. Lo hanno affermato in questa settimana i funzionari del settore. Il quarto importatore di GNL al mondo mira ad aumentare la quota di gas nel mix energetico al 15% entro il 2030 dall’attuale 6,2%. Secondo analisti e funzionari del settore, ciò richiederebbe che il consumo annuo di gas quadruplichi entro il 2030. Oltre ad alimentare le centrali elettriche a gas, il gas naturale viene utilizzato anche come gas da cucina e per alimentare i veicoli. Sandeep Kumar Gupta, presidente di GAIL, il principale distributore di gas indiano, prevede che la domanda di gas dell’India quest’anno crescerà di circa l’11%, molto al di sotto dei livelli richiesti per raggiungere l’obiettivo del 2030. “La domanda del settore energetico è stata fondamentale”, ha affermato. Le centrali elettriche a gas sono state più costose di quelle a carbone, solare ed eolica, con conseguente inattività di circa tre quinti di tutte le centrali elettriche a gas.

“Il settore energetico, che attualmente è limitato a causa degli alti prezzi, forse dovrebbe utilizzare più gas”, ha affermato Gupta a margine dell’India Energy Week. Una parte importante del gas naturale prodotto localmente viene fornita ai fornitori di gas da cucina e alle aziende di fertilizzanti dell’India, spingendo le utilità a ricorrere alle costose interne di GNL. Si prevede che la produzione nazionale di gas naturale dell’India rimarrà indietro rispetto alla domanda fino al 2030, raddoppiando la domanda di GNL importato. I prezzi del GNL “devono di più che dimezzarsi per diventare accessibili al settore energetico indiano e contribuire a guidare la crescita della domanda”, ha affermato Sandeep Jain, presidente esecutivo della divisione gas di Indian Oil. La scorsa settimana i prezzi spot del GNL in Asia hanno raggiunto il massimo degli ultimi due mesi, a circa 15 dollari per milione di unità termiche britanniche, seguendo un rally nei prezzi del gas europeo. Il carbone alimenta tre quarti della produzione di energia in India, mentre la quota di energie rinnovabili è aumentata a livello del gas naturale. La quota di gas nella produzione di energia in India è scesa all’1,9% nel 2024, da quasi il 5% di un decennio prima. “Anche le infrastrutture limitate per trasportare il gas dai terminali, i costi logistici e di rigassificazione più elevati stanno limitando il consumo”, hanno affermato i funzionari dell’azienda.

