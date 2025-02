Energia, le sanzioni USA bloccano il petrolio sulle petroliere: cosa è successo

MeteoWeb

La quantità di petrolio russo e iraniano trattato sulle navi ha raggiunto i massimi degli ultimi mesi, poiché le ultime sanzioni statunitensi hanno ridotto il numero di acquirenti, lasciando meno petroliere disponibili per consegnare i carichi e facendo aumentare i costi del greggio. È quanto hanno affermato alcune fonti commerciali e analisti. Washington a partire dallo scorso ottobre ha imposto più round di sanzioni a navi ed entità che trattano petrolio dall’Iran e dalla Russia, interrompendo il commercio con i principali importatori Cina e India.

La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripristinato la sua campagna di “massima pressione” sull’Iran, che include sforzi per ridurre a zero le esportazioni di petrolio e impedisce a Teheran di ottenere un’arma nucleare. “L’Iran ha lottato per attrarre nuove navi per colmare il divario di capacità di spedizione, da quando le sanzioni sono state imposte, nel quarto trimestre”, ha affermato Xu Muyu, analista della società di analisi dei dati Kpler.

