Energia, una società di petrolio e gas pianifica di vendere gli asset onshore in Argentina

La società norvegese di petrolio e gas Equinor sta cercando di vendere i suoi asset onshore nella regione argentina di Vaca Muerta. Si riferisce alla testata online Mas Energia, citando fonti anonime. Secondo un rapporto, Equinor avrebbe incaricato Bank of America di condurre la vendita della sua quota del 30% nella licenza Bandurria Sur e del 50% in Bajo del Toro Norte, sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione su un disinvestimento. La società norvegese non prevede di vendere le sue quote nelle licenze offshore in Argentina. Un portavoce di Equinor non ha commentato.

