Energia solare per trasformare la CO₂ in carburante: il rivoluzionario mini-reattore di Cambridge

Un team di ricercatori dell’Università di Cambridge, guidato da Erwin Reisner, ha sviluppato un innovativo mini-reattore in grado di catturare l’anidride carbonica (CO₂) dall’aria e trasformarla in syngas, un carburante di sintesi ampiamente utilizzato nell’industria. Lo studio, pubblicato su Nature Energy, dimostra come il dispositivo possa operare sfruttando esclusivamente l’energia solare, senza necessità di fonti di energia esterne.

Il funzionamento del mini-reattore si ispira alla fotosintesi delle piante. Durante la notte, speciali spugne catturano la CO₂ presente nell’atmosfera. Con l’arrivo del Sole, la luce viene concentrata grazie a specchi, riscaldando la CO₂ e attivando una reazione chimica che la trasforma in syngas. Questo gas di sintesi è fondamentale per la produzione di ammoniaca, farmaci e altre sostanze chimiche, oltre a rappresentare un’alternativa pulita ai combustibili fossili.

Secondo i ricercatori, il dispositivo potrebbe essere facilmente ampliato su larga scala, offrendo una soluzione concreta a due problemi ambientali: la riduzione della CO₂ atmosferica e la creazione di fonti energetiche sostenibili. Se sviluppato su ampia scala, potrebbe rivoluzionare il settore energetico, secondo Sayan Kar, primo autore dello studio.

