Eni e Renault insieme per la mobilità sostenibile: i dettagli dell’accordo

MeteoWeb

Eni e il Gruppo Renault hanno firmato un accordo per individuare e sviluppare future opportunità di collaborazione per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Le aziende lavoreranno per l’individuazione di percorsi di sviluppo congiunti in vari ambiti, tra cui infrastrutture per la mobilità elettrica, servizi di mobilità smart e soluzioni di fornitura energetica a supporto del processo di transizione. Un primo risultato concreto di quest’accordo è rappresentato dall’acquisto di veicoli Renault da parte di Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive. BWT Alpine Formula One Team ed Eni annunciano, inoltre, il ritorno di Eni nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1, di cui l’azienda italiana diventa Official Energy and Fuel Partner con un accordo pluriennale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.