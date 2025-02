Scoppia un’epidemia di morbillo: un morto e oltre 120 casi

MeteoWeb

Un bambino è morto a causa del morbillo in Texas, dove nelle ultime settimane si sono registrati oltre 120 casi. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie statali, citate dai media americani, secondo cui il bambino, in età scolare, non era vaccinato ed è morto in ospedale dove era stato ricoverato. Finora sono stati ricoverati in Texas per le conseguenze del morbillo – l’epidemia è concentrata in particolare nella regione o nei pressi della regione rurale di Panhandle – 18 tra bambini e ragazzini. Quasi tutti quelli infettati non erano vaccinati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.