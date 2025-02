Eruzione Etna: cenere lavica sui paesi etnei, tremore vulcanico ancora a livelli alti

MeteoWeb

L’Etna torna a farsi sentire (e vedere) con una nuova eruzione sommitale che sta interessando il vulcano attivo più alto d’Europa. L’evento, iniziato l’8 febbraio scorso, ha visto l’apertura di una bocca effusiva a quota 3.050 metri, alla base del cratere Bocca Nuova. Da qui, una colata lavica si sta lentamente dirigendo verso Sud/Ovest, fermandosi attorno ai 1.800 metri di quota, senza rappresentare una minaccia diretta per i centri abitati.

Il valore del tremore vulcanico si mantiene elevato, segnalando un’intensa attività magmatica nei condotti interni del vulcano. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)- Osservatorio Etneo di Catania sta monitorando costantemente l’evoluzione del fenomeno. Intanto, una nube di cenere lavica si è alzata dalla sommità dell’Etna, trasportata dai venti verso Sud/Est, causando ricadute di materiale vulcanico su diversi paesi dell’area.

L’attività eruttiva ha anche avuto ripercussioni sul traffico aereo. La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha disposto la chiusura dello spazio aereo nel settore B1 fino alle 18:30, con un parziale ripristino delle operazioni di volo in arrivo. Nessuna restrizione, invece, per le partenze. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.