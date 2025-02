Eruzione Etna, nuovi impatti sull’aeroporto di Catania: gli aggiornamenti

MeteoWeb

Nuovi aggiornamenti dall’aeroporto di Catania a causa dell’attività dell’Etna. La società di gestione dello scalo comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud del vulcano (settori C1) fino alle ore 20.30, con conseguente interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, fino alle ore 22.30. Sono consentite le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto. La Sac inoltre comunica che l’aeroporto di Comiso è operativo dopo la chiusura a causa dei forti vent

