Eruzione alle Hawaii, enormi fontane di lava dal vulcano Kilauea: “piogge d’oro” a 180 metri di altezza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Kilauea è di nuovo in eruzione alle Hawaii, con la lava dell’ultimo episodio eruttivo che si è alzata fino a 180 metri di altezza. Secondo l’U.S. Geological Survey (USGS), l’episodio 11 dell’eruzione dell’Halema’uma’u all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park è iniziato poco prima delle 18:30 ora locale (le 5:30 italiane di mercoledì 27 febbraio). Le autorità hanno affermato che l’eruzione è iniziata con piccole fontane di lava alte tra 6 e 9 metri che alimentavano brevi flussi di lava.

Tuttavia, l’altezza delle fontane di lava è aumentata fino a 30 metri circa 20 minuti dopo e poi a circa 120 metri mezz’ora dopo l’inizio dell’episodio eruttivo. Da allora, l’eruzione è continuata e le autorità affermano che le fontane di lava hanno continuato a fuoriuscire sia dalle bocche nord che sud. Inoltre, l’USGS ha affermato che le fontane di lava dalla bocca nord hanno raggiunto un’altezza massima tra 150 e 180 metri prima di iniziare a diminuire.

L’ultimo episodio di fontane di lava fa parte del periodo di eruzione attiva iniziato il 23 dicembre 2024.

L’USGS ha affermato che ogni episodio di fontana di lava è durato circa 13 ore ed è stato separato da pause nell’attività di circa 1-12 giorni tra gli episodi.

Con le fontane di lava intermittenti, gli ospiti del Volcanoes National Park hanno potuto godere di viste meravigliose da una distanza di sicurezza. Il tour operator John D. Tarson, di EpicLava, le ha descritte come “piogge d’oro” mentre fuoriuscivano dal cratere.

Tuttavia, le autorità avvertono che l’attività vulcanica può produrre gas pericolosi come l’anidride solforosa. Queste particelle possono essere particolarmente pericolose per chi ha problemi cardiaci o respiratori. Inoltre, l’USGS ha lanciato l’allarme sulla possibilità che il vetro vulcanico trasportato dal vento, noto come capelli di Pele, possa avere un impatto sull’Hawaii Volcanoes National Park e sulle comunità vicine.

Foto

/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.