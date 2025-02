Eruzione del vulcano Popocatepetl in Messico: esplosione e caduta di cenere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi il vulcano Popocatepetl, in Messico, registra un’attività moderata contemplata nell’allerta vulcanica di Fase Gialla 2. Sono state rilevate 13 esalazioni di bassa intensità, accompagnate da vapore acqueo e altri gas vulcanici. Inoltre, sono stati registrati 37 minuti di tremore ad alta frequenza e bassa ampiezza. Durante la mattinata, è stata osservata un’emissione di vapore acqueo e gas vulcanici in direzione est-nordest. Secondo la Protezione Civile dello Stato di Puebla, il vento previsto per una possibile dispersione di cenere in caso di emissioni dal vulcano Popocatépetl, potrebbe dirigersi verso ovest e nord.

Durante la Fase Gialla 2 si potrebbero registrare: alcune esplosioni di dimensioni da minori a moderate, presenza di tremore di ampiezza variabile, piogge di cenere da leggere a moderate nelle città circostanti e in alcune città più lontane, espulsione di frammenti incandescenti nel raggio di esclusione di 12 chilometri. È probabile che si verifichino dei lahar, a causa dell’accumulo di cenere sui pendii e dell’interazione con le piogge previste nelle prossime settimane.

