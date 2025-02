Esce in barca ma non arriva a destinazione: uomo disperso in mare da ieri

MeteoWeb

Un uomo, di 63 anni, è disperso in mare da ieri mattina, dopo essere uscito con la sua barca alle 9.30 diretto dalla zona di Monfalcone (Gorizia) verso la foce del fiume Isonzo. Le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone, sono cominciate ieri e, dopo essere state sospese per la notte, sono riprese all’alba di oggi nelle acque di Punta Sdobba. L’uomo – che come riporta Il Piccolo, è nato in Belgio ed è residente a Portogruaro – non era mai arrivato a destinazione, cioè una struttura di rimessaggio lungo l’Isonzo e dunque il figlio aveva allertato i soccorsi.

Operano da ieri la CP 881 della Capitaneria di Porto di Trieste, che coordina gli altri mezzi presenti in zona: la CP 2084 della Capitaneria di Porto di Grado, il battello B 44 della Capitaneria di Porto di Monfalcone e tre elicotteri rispettivamente della Protezione Civile, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. I soccorsi hanno ritrovato la barca nei pressi dell’imbocco del canaletto navigabile Isonzato, dove ci sono ampie secche, ma a bordo non c’era nessuno.

