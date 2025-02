Escursionista ferito ad Appiano, soccorso complicato da condizioni meteo avverse

MeteoWeb

Un difficile intervento di soccorso ha avuto luogo la scorsa notte ad Appiano, in Alto Adige, per un escursionista precipitato per circa 50 metri lungo il sentiero “Neuer Weg”. L’uomo, che ha riportato diverse ferite, è stato soccorso da una squadra di 13 operatori del Soccorso Alpino di Appiano (Cnsas), con il supporto della Croce Bianca e del medico d’urgenza della Croce Rossa.

Le operazioni di salvataggio si sono rivelate estremamente complesse a causa del buio, delle basse temperature e della neve. A causa del maltempo, non è stato possibile impiegare l’elisoccorso, costringendo i soccorritori a trasportare a mano il ferito fino a valle, operazione conclusa solo verso l’una di notte.

