Escursionisti dispersi sulla Grignetta: ricerche ostacolate dal maltempo

Due escursionisti sono dispersi ai Piani Resinelli, nella zona della Grignetta, in provincia di Lecco. I due non hanno fatto rientro e sono scattate le ricerche da parte degli uomini della stazione di Lecco del Soccorso Alpino, XIX delegazione lariana. Quattro squadre stanno operando dal pomeriggio e con condizioni meteorologiche avverse: sta nevicando e in quota c’è vento forte. Due squadre del CNSAS-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono già arrivate in vetta, mentre altre due stanno vagliando i canali. Le operazioni proseguono.

