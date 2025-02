L’esercito apre 2 dighe in California, “ordine di Trump”

MeteoWeb

Recenti azioni intraprese dall’esercito degli Stati Uniti hanno suscitato dibattito in California, dove sono state aperte 2 dighe nella Valle di San Joaquin. Questa decisione, che ha provocato un incremento significativo dell’acqua nei bacini e nei canali irrigui della regione, sarebbe stata adottata su ordine del presidente Donald Trump. La mossa è stata legata alla sua visita nel Sud della California, recentemente devastato da incendi, durante la quale Trump ha suggerito di “aprire le valvole e le pompe” per aumentare l’afflusso di acqua. Con queste dichiarazioni, il presidente ha implicitamente criticato la gestione delle risorse idriche della California, accusando il governatore Gavin Newsom e le autorità statali di errori nelle politiche di gestione delle risorse.

Secondo il Los Angeles Times, l’azione dei militari è stata giustificata come parte di una “misura di emergenza” per garantire che la California disponga di acqua sufficiente per fronteggiare i disastri incendiari. Gene Pawlik, portavoce del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, ha confermato che il rilascio dell’acqua è coerente con la direttiva del presidente. Tuttavia, il New York Times ha sollevato dubbi sull’efficacia di tale intervento, sottolineando che gli esperti ritengono che l’acqua rilasciata servirà a ben poco nel contrasto agli incendi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.