Etna, aeroporto di Catania: chiuso un settore dello spazio aereo fino alle 15

MeteoWeb

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud/Est del vulcano (settore B1) fino alle ore 15 ora locale, con contestuale riapertura degli spazi aerei precedentemente chiusi. Parziale ripristino delle attività ordinarie di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, che permane fino alle ore 15 ora locale. Nessuna restrizione sulle partenze dall’aeroporto“. “I passeggeri – evidenzia la nota – sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.