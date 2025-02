Etna, aeroporto di Catania: chiuso un settore dello spazio aereo fino alle 18:30

MeteoWeb

La SAC-società di gestione dell’aeroporto di Catania ha reso noto che. a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud/Est del vulcano (settore B1) fino alle 18:30, con contestuale riapertura degli spazi aerei precedentemente chiusi. Parziale ripristino delle attività ordinarie di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, che permane fino alle 18:30. Nessuna restrizione sulle partenze dall’aeroporto. La SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

