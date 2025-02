Etna, spettacolo e paura sul vulcano: la colata rallenta ma il rischio resta alto

MeteoWeb

L’eruzione in corso sul versante occidentale dell’Etna continua a regalare uno spettacolo impressionante, attirando numerosi appassionati e turisti desiderosi di osservare da vicino il fenomeno naturale. La colata lavica avanza lentamente ma con costanza, con il fronte più avanzato che nella serata odierna ha raggiunto la quota di circa 1880 metri, avvicinandosi pericolosamente alla pista altomontana, dalla quale dista appena una trentina di metri. Nonostante l’apparente rallentamento del flusso principale, il rischio che la lava possa oltrepassare la sterrata resta concreto, con possibili implicazioni sulla viabilità dell’area.

Parallelamente, un altro ramo della colata ha mostrato un’evoluzione dinamica più a monte, dove un nuovo braccio lavico si sta separando con energia dalla colata principale, dirigendosi verso sinistra. Questa biforcazione suggerisce che l’attività vulcanica sia ancora in una fase attiva e potenzialmente imprevedibile, rendendo fondamentale un costante monitoraggio della situazione. La possibilità che nuovi fronti si aprano o che la lava possa deviare il suo percorso impone un’attenzione particolare, sia da parte degli esperti che delle autorità preposte alla gestione dell’emergenza.

L’imponenza dell’evento continua ad attirare visitatori da ogni parte, con numerosi escursionisti e appassionati che raggiungono la zona per ammirare il fiume di lava che scende lungo il pendio. Tuttavia, la crescente affluenza di curiosi ha reso necessaria l’adozione di misure di sicurezza più restrittive. A tal proposito, il sindaco di Biancavilla ha emanato un’ordinanza che impone limitazioni rigorose all’accesso all’area del teatro eruttivo. A partire da oggi, infatti, sarà possibile avvicinarsi a una distanza massima di 500 metri dal fronte lavico solo se accompagnati da guide alpine o vulcanologiche autorizzate. Questa decisione si è resa necessaria per garantire l’incolumità di chi si avventura nei pressi dell’eruzione, tenendo conto dei rischi legati all’attività del vulcano, che può subire variazioni improvvise con possibili crolli, esplosioni e repentine accelerazioni del flusso lavico.

La situazione rimane dunque sotto costante osservazione da parte delle autorità e degli esperti, che continuano a monitorare l’evoluzione del fenomeno per valutare eventuali sviluppi futuri. L’interesse verso questa spettacolare manifestazione della natura è alto, ma la prudenza resta fondamentale per evitare situazioni di pericolo in un contesto che, seppur affascinante, rimane altamente imprevedibile.

