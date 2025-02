Etna, esperto: “la colata lavica è attiva, eruzione in corso”

MeteoWeb

Dopo una breve tregua di attività, l’Etna sta nuovamente alimentando la colata lavica. Giuseppe Salerno, esperto INGV dell’Osservatorio Etneo, ha confermato che “la colata lavica è attiva” e che “attualmente c’è una eruzione in corso“. La colata lavica avanza lungo il fianco occidentale del vulcano, in direzione Sud/Ovest, attestandosi intorno a 1.800 metri di quota. Proseguono anche le emissioni di cenere, con ricaduta sui paesi etnei, effetto dell’eruzione in corso sul vulcano attivo più alto d’Europa.

