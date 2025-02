Etna: voli deviati su Palermo, decine di bus per trasferire passeggeri a Catania

MeteoWeb

In seguito all’emergenza causata dall’attività dell’Etna, che ha comportato la limitazione degli atterraggi all’aeroporto di Catania e la deviazione di 32 voli verso l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, si è reso necessario adottare misure per ridurre i disagi ai passeggeri. Per facilitare il trasferimento di numerosi viaggiatori da Palermo a Catania, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, su richiesta dell’aeroporto di Palermo, ha disposto l’impiego di una decina di autobus dell’Ast. La Regione informa che, a causa di questa misura straordinaria, potrebbero verificarsi alcuni disagi nel regolare servizio di trasporto pubblico nella provincia di Palermo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.