Etna: riaperti settori dello spazio aereo, debole emissione di cenere

MeteoWeb

Sono stati riaperti i settori dello spazio aereo chiusi ieri a causa dell’attività eruttiva dell’Etna: lo ha disposto l’Unità di crisi dell’aeroporto di Catania in seguito ad un Vona (Volcano Observatory Notices for Aviation) emesso dall’INGV in quanto l’attività esplosiva è in diminuzione e l’emissione di cenere è debole e confinata alle zone sommitali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.