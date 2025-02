L’Etna regala un nuovo spettacolo di lava | FOTO

MeteoWeb

Nella serata di ieri, l’Etna ha ripreso la sua attività eruttiva, regalando uno spettacolo di lava e lapilli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha segnalato l’inizio dell’attività stromboliana alle 21:30, visibile dalle telecamere di sorveglianza. Un’immagine suggestiva, scattata da Gianni Tumino alle 22:05 da Ragalna (CT), in Strada Milia, mostra un suggestivo scenario. Il fenomeno, tipico del vulcano attivo più alto d’Europa, non desta al momento preoccupazioni, nonostante i numerosi boati avvertiti dalla popolazione, ma resta monitorato dagli esperti per eventuali sviluppi.

