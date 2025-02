Etna, lo spettacolo della natura si ferma (per ora), ma il vero show è quello dell’uomo

MeteoWeb

L’Etna ha dato ancora una volta spettacolo, ma l’eruzione iniziata l’8 febbraio sembra essersi arrestata il 20 febbraio, almeno per il momento. Il vulcano, con la sua natura imprevedibile, ha nuovamente dimostrato la sua capacità di sorprendere, ricordando che la sua attività è parte integrante della sua essenza. Dopo quasi due settimane di intensa attività, la colata lavica ha percorso circa 4,5 chilometri, partendo da una bocca effusiva situata a 3.000 metri di quota fino a raggiungere il punto più avanzato a 1.850 metri. Il suo tragitto ha inevitabilmente modificato il paesaggio, segnando una trasformazione che, sebbene drammatica per alcuni aspetti, rientra nella ciclicità di questo gigante della natura.

Nel suo percorso, la lava ha interrotto la pista Altomontana e cancellato uno degli scorci più suggestivi e familiari per chi frequenta l’Etna. Tra le aree più colpite vi è ‘Tacca delle Neve’, una depressione situata nei pressi di Monte Pecoraro, un tempo utilizzata dai nivaroli etnei per la produzione di ghiaccio destinato alla conservazione degli alimenti nei paesi circostanti. Si racconta che proprio in questi luoghi sia nata l’idea della granita siciliana, un patrimonio gastronomico che affonda le radici in pratiche antiche di utilizzo della neve.

Nonostante l’avanzata inesorabile del magma, alcuni elementi del territorio sono stati risparmiati. La Grotta degli Archi, probabilmente anch’essa utilizzata in passato dai pastori e dai nivaroli, è rimasta intatta, così come una piccola cavità di recente scoperta, la Grotta Tsunami, la cui particolarità la rende un punto di interesse geologico significativo. Anche una parte consistente del bosco e un’antica mulattiera, recentemente recuperata grazie all’impegno di alcune guide locali, sono rimasti illesi. L’andamento della colata e la conformazione del suolo hanno inoltre protetto il Rifugio Galvarina, situato a soli 600 metri dall’avanzata lavica, scongiurando danni che avrebbero potuto compromettere una delle strutture più note della zona.

L’eruzione, nel suo complesso, ha dunque lasciato segni tangibili ma non catastrofici. Il bilancio poteva essere ben più grave, e ciò che resta è la consapevolezza di assistere ancora una volta all’inesorabile potenza di uno dei vulcani più attivi al mondo. L’Etna continua il suo ciclo millenario di distruzione e rinascita, modificando la propria morfologia e riscrivendo continuamente la storia del territorio che lo circonda.

Oltre all’aspetto naturale, questa eruzione ha offerto anche uno spaccato dell’uomo contemporaneo, della sua percezione e della sua gestione degli eventi vulcanici. Ai tempi dei social, l’eruzione è stata raccontata e commentata in modi a volte grotteschi, dando spazio a narrazioni spesso distanti dalla realtà scientifica e geologica. Tuttavia, il vulcano resta indifferente a tutto questo, proseguendo nel suo corso senza preoccuparsi delle interpretazioni umane. La sua attività continua a essere un monito e una lezione di potenza e imprevedibilità, ricordando che l’Etna non appartiene all’uomo, ma è l’uomo a essere ospite, talvolta gradito, altre volte meno, di questa terra in continuo mutamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.