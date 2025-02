Etna, la follia dei turisti: stivali con il tacco per andare a vedere l’eruzione

MeteoWeb

L’eruzione dell’Etna, iniziato lo scorso 8 febbraio, sta provocando una colata lavica, giunta fino ad una quota di 1800 metri, che avanza sul terreno innevato. Lo scenario è spettacolare, tanto che una folla di turisti e curiosi si sta riversando sulle pendici del vulcano per ammirare lo spettacolo. Spesso e volentieri, però, si tratta di gente inesperta e incauta, che si avventura nell’ambiente del vulcano senza alcuna conoscenza o senso di responsabilità e questo ha provocato un alto numero di interventi da parte del Soccorso Alpino e Speleologico siciliano. Tra i casi più eclatanti una donna che si è avventurata sui sentieri del vulcano indossando stivali con il tacco. Le immagini hanno fatto il giro del web.

Le autorità hanno emesso delle ordinanze per non far avvicinare i turisti al sito dell’eruzione ma evidentemente non vengono rispettate. “Abbiamo già fatto dei soccorsi, soprattutto perché le persone non hanno l’abbigliamento adeguato. Ovviamente siamo costretti a denunciare chi non rispetta le ordinanze”, dichiara il maresciallo Paolo Bernardini del Soccorso Alpino di Nicolosi.

