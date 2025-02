Un evento dedicato ai futuri professionisti dell’aviazione e dello spazio: l’appuntamento a Roma

MeteoWeb

Fly Future 2025 è la quarta edizione dell’unico evento italiano dedicato ai futuri professionisti dell’aviazione e dello spazio sul tema “Professione volo. Le opportunità di lavoro e di carriera nel settore dell’aviazione di linea in Italia”. L’appuntamento è fissato per Martedì 11 febbraio 2025 alle ore 9:30 presso l’Università di Roma Tor Vergata, Macroarea di Ingegneria, via del Politecnico 1, Roma.

