Ex climatologo NASA: “l’obiettivo riscaldamento sotto 2°C è morto”

Mantenere il riscaldamento globale a lungo termine a 2°C, obiettivo di riserva dell’Accordo di Parigi sul Clima, è ormai “impossibile“, secondo una nuova analisi pubblicata da scienziati di spicco. Guidato dal famoso climatologo James Hansen, lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Environment: Science and Policy for Sustainable Development” e conclude che il clima della Terra è più sensibile alle crescenti emissioni di gas serra di quanto si pensasse in precedenza.

Ad aggravare la crisi, sostengono Hansen e colleghi, c’è il recente calo dell’inquinamento da aerosol che blocca la luce solare, causato dal settore del trasporto marittimo, che aveva contribuito ad attenuare parte del riscaldamento.

L’ambizioso scenario sui cambiamenti climatici delineato dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sul clima, che dà al pianeta una probabilità del 50% di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C entro il 2100, “è uno scenario improbabile“, ha affermato Hansen. “Quello scenario è ormai impossibile“, ha rimarcato l’ex climatologo della NASA che nel 1988 annunciò al Congresso degli Stati Uniti che il riscaldamento globale era in atto. “L’obiettivo dei 2°C è morto“. Al contrario, sostengono Hansen e i coautori, la quantità di gas serra già immessa nell’atmosfera bruciando combustibili fossili implica che il riscaldamento globale sia ormai garantito. Si prevede che nei prossimi anni le temperature si manterranno pari o superiori a 1,5°C, devastando le barriere coralline e innescando tempeste più intense, prima di salire a circa 2,0°C entro il 2045. Si stima che lo scioglimento dei ghiacci polari e l’immissione di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale provocheranno l’arresto della circolazione meridionale atlantica (AMOC) entro i prossimi 20-30 anni. La corrente porta calore in varie parti del globo e trasporta anche i nutrienti necessari al sostentamento della vita oceanica. La sua fine “comporterebbe gravi problemi, tra cui l’innalzamento del livello del mare di diversi metri; per questo motivo descriviamo la chiusura dell’AMOC come il ‘punto di non ritorno’“, sostiene il documento.

Nel 2015, durante l’accordo di Parigi sul clima, le nazioni del mondo hanno concordato di cercare di contenere il riscaldamento globale di fine secolo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Gli scienziati hanno individuato questa soglia come critica per impedire il crollo dei principali sistemi di circolazione oceanica, lo scioglimento improvviso del permafrost boreale e il collasso delle barriere coralline tropicali. Secondo i dati del sistema di monitoraggio climatico Copernicus dell’UE, l’obiettivo di 1,5°C è già stato superato negli ultimi 2 anni, sebbene l’Accordo di Parigi facesse riferimento a una tendenza a lungo termine che si estende per decenni. A 2°C gli impatti sarebbero ancora maggiori, tra cui la perdita irreversibile delle calotte glaciali della Terra, dei ghiacciai montani e delle nevi, del ghiaccio marino e del permafrost. Gli autori hanno riconosciuto che i risultati sembrano foschi, ma hanno sostenuto che l’onestà è un ingrediente necessario per il cambiamento.

“Non essere realistici nella valutazione del clima e non denunciare l’inettitudine delle attuali politiche volte a contenere il riscaldamento globale non aiuta i giovani“, hanno affermato. “Oggi, con l’aumento delle crisi, tra cui il cambiamento climatico globale, abbiamo raggiunto un punto in cui dobbiamo affrontare il problema degli interessi particolari“, hanno aggiunto, sottolineando di essere “ottimisti” per il futuro.

