L’ex responsabile della tecnologia OpenAI lancia una startup rivale

L’ex di OpenAI Mira Murati lancia una startup sull’intelligenza artificiale che punta a rendere la nuova tecnologia più accessibile. La sua iniziativa si chiama Thinking Machine Lab e vi fanno parte ex dipendenti di OpenAI, ma anche di Google, Meta e Mistral. “Il processo scientifico è uno sforzo collettivo. Riteniamo di poter far progredire la comprensione dell’IA collaborando con una più ampia comunità di ricercatori”, si legge sul sito di Thinking Machine Lab. Murati ha lavorato a OpenAI per più di sei anni ed è stata alla guida degli sforzi tecnologici per costruire ChatGPT.

