La FAO accoglie la COP16 sulla biodiversità a Roma: sistemi agroalimentari come chiave per raggiungere gli obiettivi globali

Mentre più di 150 Paesi si riuniscono a Roma per la ripresa della sessione della 16esima Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP16.2), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) chiede un’azione coraggiosa per trasformare i sistemi agroalimentari e sostenere gli obiettivi globali sulla biodiversità. Ospitando un incontro di alto livello presso la sua sede alla vigilia della conferenza, la FAO ha sottolineato che i sistemi agroalimentari devono lavorare in armonia con la biodiversità per garantire un futuro sostenibile sia per le persone che per il pianeta. L’evento si è basato sullo slancio generato lo scorso ottobre alla COP16 di Cali, in Colombia, dove la FAO, il governo della Colombia e il segretariato della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) hanno lanciato l’iniziativa di supporto Agri-NBSAP. L’iniziativa mira ad assistere i governi nell’integrazione dei sistemi agroalimentari nelle strategie e nei piani d’azione nazionali per la biodiversità (NBSAP) e nella loro attuazione.

“L’iniziativa ci fornisce un meccanismo collettivo per aiutare i governi a sviluppare capacità, identificare e implementare leve strategiche nei settori agroalimentari per raggiungere i loro obiettivi nazionali sulla biodiversità“, ha spiegato il direttore generale della FAO QU Dongyu durante l’apertura dell’evento.

Qu è stato raggiunto dai funzionari colombiani María Susana Muhamad González, Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile e Presidente della COP16, e Martha Carvajalino, Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, così come da Astrid Schomaker, Segretario Esecutivo della CBD, e dai Ministri di diversi Paesi, che hanno ribadito il loro impegno nell’implementare il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), mantenendo i sistemi agroalimentari al centro dell’attenzione.

Il Presidente della COP16 Muhamad ha riconosciuto il ruolo cruciale della FAO nel portare la sicurezza alimentare e l’agricoltura al centro del Global Biodiversity Framework e ha accolto con favore la partnership con la Colombia e la CBD nell’Agri-NBSAPs Support Initiative, sottolineando che si tratta di uno sforzo congiunto molto importante che spera di vedere concretizzato.

Il Ministro Carvajalino ha sottolineato l’urgenza della collaborazione globale per allineare le strategie agricole e ambientali, sottolineando che la Colombia mira ad affrontare sfide condivise e a portare questa discussione in primo piano con il supporto della FAO, evidenziando la produzione alimentare sostenibile come indispensabile per porre fine alla fame.

Il Segretario esecutivo del CBD Schomaker ha affermato che la biodiversità è fondamentale per la sicurezza alimentare e la nutrizione e che la trasformazione dei sistemi agroalimentari è fondamentale per raggiungere sia la conservazione della biodiversità che lo sviluppo sostenibile. Ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato che collabori con gli agricoltori per integrare la biodiversità nelle strategie nazionali, sottolineando le conseguenze più ampie per la pace e la stabilità climatica.

La biodiversità è essenziale per la produzione alimentare, poiché fornisce servizi ecosistemici chiave come l’impollinazione, la fertilità del suolo, il controllo dei parassiti e la regolazione del clima. Il continuo degrado degli ecosistemi comporta rischi significativi, con una stima di 3 miliardi di vite in gioco, in particolare tra le popolazioni vulnerabili. La perdita di impollinatori potrebbe avere un impatto negativo enorme sulla sicurezza alimentare, poiché fino al 75% delle colture alimentari mondiali dipende almeno in parte dall’impollinazione.

Il Direttore generale della FAO ha sottolineato l’importanza di implementare il KMGBF, adottato alla COP15, per affrontare queste sfide. “Oltre la metà dei 23 obiettivi del Framework sono direttamente correlati all’agricoltura“, ha osservato, sottolineando la necessità per i Paesi di integrare i sistemi agroalimentari nei loro NBSAP. Ha spiegato che “la biodiversità è anche nel suolo e nell’acqua” e che è fondamentale “guardare alla biodiversità da una prospettiva olistica e tridimensionale“.

Ha avvertito che l’investimento finanziario rimane un fattore cruciale per raggiungere gli obiettivi di biodiversità e che l’integrazione dei sistemi agroalimentari nelle strategie e nei piani d’azione nazionali sulla biodiversità può sbloccare opportunità di finanziamento attraverso meccanismi internazionali, partnership pubblico-private e bilanci nazionali.

“È fondamentale coinvolgere gli agricoltori, affinché si assumano la responsabilità e facciano parte della partnership. Senza gli agricoltori, è solo politica senza attuazione”, ha aggiunto.

I colloqui sulla biodiversità di Cali continuano a Roma

Con i negoziati incompiuti di Cali ora di nuovo sul tavolo della COP16.2, la sessione ripresa a Roma segna un momento decisivo per l’agenda globale sulla biodiversità. Le discussioni chiave di questa settimana includono la finalizzazione dei meccanismi finanziari per mobilitare i 200 miliardi di dollari stimati all’anno necessari per implementare il KMGBF, nonché l’affinamento dei quadri di monitoraggio per monitorare i progressi.

La FAO sta svolgendo un ruolo centrale nel supportare i Paesi nell’integrazione della biodiversità nei sistemi agroalimentari e dei sistemi agroalimentari nei piani e nelle azioni sulla biodiversità, assicurando che politiche e azioni offrano contemporaneamente benefici sia per la biodiversità che per la sicurezza alimentare. Mentre proseguono i negoziati, la FAO rimane impegnata a colmare il divario tra ambizione e attuazione, promuovendo la collaborazione intersettoriale e assicurando risorse essenziali per proteggere la biodiversità, garantendo al contempo la sicurezza alimentare per le generazioni future.

“Abbiamo bisogno di un approccio integrato tra i settori governativi, tra i Ministeri, per garantire i “4 Best”: migliore produzione, migliore nutrizione, migliore ambiente e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno“, ha concluso il Direttore generale della FAO, sottolineando che questa è “la filosofia comune necessaria per produrre alimenti di base, nutrienti, sani e funzionali, i quattro livelli di alimenti”.

