Fecondazione in vitro per salvare i coralli: una nuova speranza per le barriere

Un recente studio pubblicato su PeerJ e guidato da SECORE International, Fondazione CARMABI e Università di Amsterdam, ha dimostrato come la fecondazione in vitro possa migliorare gli sforzi di ripristino delle barriere coralline. La ricerca si è concentrata su quattro specie di coralli caraibici fondamentali per l’ecosistema marino: Diploria labyrinthiformis, Colpophyllia natans, Pseudodiploria strigosa e Orbicella faveolata.

Queste specie, gravemente minacciate dai cambiamenti climatici e dall’attività antropica, mostrano una notevole capacità di fecondazione in vitro. Gli scienziati hanno scoperto che i gameti dei coralli rimangono vitali per almeno quattro ore dopo la raccolta, permettendo di combinare gameti provenienti da diversi siti per aumentare la diversità genetica. Inoltre, tre delle specie esaminate (D. labyrinthiformis, C. natans e P. strigosa) si fecondano rapidamente, in appena 15 minuti dalla co-incubazione, riducendo così i rischi di manipolazione. Al contrario, O. faveolata necessita di un tempo più lungo, tra 60 e 120 minuti, per ottenere una fertilizzazione ottimale.

La ricerca ha inoltre identificato una soglia minima di concentrazione spermatica pari a 10^10 cellule/mL per garantire risultati validi. Questi dati offrono indicazioni fondamentali per ottimizzare le tecniche di riproduzione assistita dei coralli, aumentando le rese larvali e minimizzando lo spreco di gameti.

“Il nostro studio dimostra l’importanza di adattare i protocolli di fecondazione in vitro alle specifiche esigenze delle diverse specie di coralli“, ha dichiarato la dott.ssa Valérie F. Chamberland, autrice principale della ricerca. “Migliorando questi metodi, possiamo rendere più efficaci i progetti di ripristino dando a questi ecosistemi vitali una migliore possibilità di recupero“.

