Una “ferita” di lava nella neve, l’Etna visto dallo Spazio

MeteoWeb

Un’immagine straordinaria catturata dal satellite Copernicus Sentinel-2 il 10 gennaio mostra l’Etna, il maestoso vulcano siciliano, emergere dalle nuvole con un paesaggio innevato. La foto riportata dall’Advanced geospatial Data Management platform (ADAM) sui social mette in evidenza una lunga colata di lava, che in quel momento si estendeva per più di 2 km, in un contrasto mozzafiato con la neve.

L’attività vulcanica sull’Etna nel frattempo prosegue: la colata di lava ha raggiunto ormai circa 3 km di lunghezza. Il fronte della colata sta avanzando verso la valle tra il cono principale del 1610 e l’antico cratere di Monte Pecoraro. Inoltre, dal 10 febbraio, 2 bocche situate sul fianco occidentale del Cratere di Sud/Est hanno iniziato a produrre esplosioni stromboliane ed emissioni di cenere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.