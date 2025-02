Fiume atmosferico colpisce la Bay Area: evacuazioni e allerta meteo in California | VIDEO

MeteoWeb

Un intenso fiume atmosferico ha investito la Bay Area della California, portando piogge torrenziali, venti forti e alluvioni. L’ondata di maltempo ha causato evacuazioni nella zona del Russian River, nella contea di Sonoma, e ha lasciato migliaia di persone senza elettricità in tutta la California settentrionale e centrale.

Evacuazioni lungo il Russian River

Le autorità della contea di Sonoma hanno emesso ordini di evacuazione per alcune aree lungo il Russian River. Un punto di evacuazione temporaneo è stato allestito presso il parcheggio ovest della Santa Rosa Vet’s Hall. Inoltre, le scuole dei distretti di Guerneville e Monte Rio rimarranno chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Impatto della tempesta: allagamenti e danni

La tempesta ha scatenato un’allerta per temporali violenti su Marin County e Sonoma County, con venti a oltre 110 km/h. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito del rischio di danni a strutture, alberi e linee elettriche.

A San Francisco, una frana ha interessato l’incrocio tra Sansome e Union Streets, mentre un albero caduto ha bloccato tre corsie presso Golden Gate Park. In città, i ritardi nei trasporti pubblici sono stati significativi, con il sistema BART che ha subito rallentamenti a causa di detriti sui binari.

Rischio di inondazioni e allerta vento

Il maltempo ha generato allarmi alluvionali in diverse località della contea di Sonoma, inclusi Santa Rosa, Windsor e Sebastopol. I corsi d’acqua, come Green Valley Creek e Mark West Creek, stanno raggiungendo livelli di piena preoccupanti. Il rischio di inondazioni urbane e stradali resta elevato per tutta la regione della Bay Area.

Le raffiche di vento hanno raggiunto 128 km/h a Pine Mountain Fire Road, causando blackout diffusi. Martedì pomeriggio, circa 27mila clienti della PG&E erano senza elettricità in California settentrionale e centrale, con forti disagi lungo la Penisola e nella North Bay.

Inondazioni in California, allagamenti nella Contea di Sonoma

