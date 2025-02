Flusso di vento solare verso la Terra, febbraio si congeda con una tempesta geomagnetica

MeteoWeb

Il 28 febbraio un flusso di vento solare potrebbe colpire il campo magnetico terrestre, con la possibilità di generare una tempesta geomagnetica G1. Questo flusso di materiale gassoso proviene da un buco coronale, che attualmente si sta posizionando in direzione della Terra, secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com.

Cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione dell’atmosfera del Sole, la corona, in cui il plasma è meno denso rispetto ad altre aree. In queste zone, il campo magnetico del Sole è meno concentrato, permettendo al vento solare di fuoriuscire più facilmente e ad alta velocità. Questo vento solare può essere diretto verso la Terra e influire sul nostro ambiente spaziale e sulla nostra tecnologia.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, come elettroni e protoni, che si staccano dalla corona del Sole e viaggiano nello Spazio a velocità molto elevate. Questo flusso di particelle è costante, ma eventi come i buchi coronali o le esplosioni solari possono causare un’intensificazione, con potenziali effetti sul nostro pianeta, come il disturbo delle comunicazioni satellitari e delle reti elettriche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando il vento solare interagisce in modo significativo con il campo magnetico terrestre, causando turbolenze e perturbazioni. Queste tempeste possono avere effetti visibili, come le aurore boreali, ma anche conseguenze più gravi come interruzioni nelle comunicazioni via satellite, nei sistemi GPS e, in casi estremi, danneggiare le infrastrutture elettroniche a terra.

Il 28 febbraio, dunque, l’arrivo di questo flusso di vento solare, innescato dal buco coronale, potrebbe portare a una tempesta geomagnetica di intensità G1, che rappresenta il livello più basso di disturbo geomagnetico.

