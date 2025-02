Scoperto focolaio di influenza aviaria: creato un cordone sanitario di 10 chilometri

MeteoWeb

Circa 46 mila polli sono stati abbattuti in un’allevamento intensivo nella contea di Silute, nella Lituania occidentale, in cui era stato rinvenuto un focolaio di influenza aviaria A/H5N1. Lo comunica la televisione di stato lituana, Lrt. In precedenza, nella regione le autorità sanitarie avevano rinvenuto un solo caso di influenza aviaria in un cigno selvatico. Intorno all’allevamento infettato è stato creato un cordone sanitario di una decina di chilometri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.