Ford cambia, stop ai grandi Pick-up e SUV elettrici: cosa prevede la nuova strategia

L’industria automobilistica continua a puntare con decisione sull’elettrificazione. Tuttavia, il segmento dei grandi pick-up e SUV elettrici sta affrontando sfide significative, specialmente nel mercato statunitense. E’ quanto riporta un articolo di DDay. Ford, in particolare, ha riscontrato difficoltà con il suo F-150 Lightning: nonostante un incremento delle vendite rispetto all’anno precedente, la domanda non è stata sufficiente a giustificare una produzione elevata, costringendo l’azienda a ridurre più volte i volumi produttivi.

Di fronte a queste difficoltà, il CEO di Ford, Jim Farley, ha annunciato durante l’incontro con gli investitori sui risultati del 2024 un cambio di strategia. L’azienda ha deciso di interrompere lo sviluppo di grandi SUV e pick-up elettrici, ritenendo che la tecnologia attuale non sia ancora in grado di soddisfare le esigenze del pubblico senza costi eccessivi. I clienti di questi veicoli richiedono capacità di traino elevate e un’autonomia significativa, aspetti che le tecnologie a batteria non riescono ancora a garantire senza compromessi economici e tecnici troppo elevati. Di conseguenza, Ford ha cancellato i piani per un SUV elettrico a nove posti e per un pick-up full-size a batteria, segnando un deciso cambio di rotta nella propria strategia di elettrificazione.

La risposta

Per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori e garantire una maggiore sostenibilità economica, Ford ha deciso di puntare su veicoli ibridi e ad autonomia estesa (Range Extender o EREV). La tecnologia EREV combina un motore elettrico principale con un motore a combustione interna che funge da generatore per ricaricare la batteria, consentendo di superare i 1.100 km di autonomia. I clienti Ford potranno ottenere sia una percorrenza in modalità elettrica e una flessibilità offerta da un motore termico sotto forma di praticità e semplicità di rifornimento.

Secondo Farley, Ford sta già lavorando su questa nuova generazione di veicoli vantaggioso sotto l’aspetto economico e attraenti per i consumatori americani. Gli analisti hanno sottolineato come il cambio nella presidenza americana possa influenzare anche la strategia di altri produttori.

