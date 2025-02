MeteoWeb

L’agenzia di geofisica indonesiana ha riportato un terremoto magnitudo 6.2 in Indonesia, con epicentro al largo della costa delle Molucche Settentrionali. L’evento si è verificato alle 04:12 ora italiana. Al momento non risultano gravi danni e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

