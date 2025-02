Freccia Tricolore caduta a Caselle: la perizia tecnica chiarisce la causa

MeteoWeb

L’esito della perizia tecnica ordinata dalla Procura di Ivrea non lascia dubbi riguardo le cause dell’incidente di una Freccia Tricolore avvenuto all’aeroporto di Torino-Caselle il 16 settembre 2023. È stato dunqu un birdstrike a provocare la caduta del velivolo in fase di decollo. La Freccia Tricolore, uscita dalla pista, ha poi centrato un’auto di passaggio con a bordo un’intera famiglia di San Francesco al Campo: nell’impatto ha perso la vita la piccola Laura Origliasso, 5 anni. L’esito della perizia tecnica chiarisce l’impatto con un uccello, un gabbiano o una cornacchia, che si è infilato nell’unico motore del velivolo, provocandone la caduta.

I dati della telemetria forniti dalla scatola nera dell’aereo e l’audio via radio del pilota, il maggiore Oscar Del Dò, al momento unico indagato per la tragedia, avrebbero fugato tutti i dubbi. Agli atti della Procura, inoltre, foto e video che documentano la presenza in gran numero di uccelli nei pressi della pista dell’aeroporto al momento del decollo delle Frecce.

