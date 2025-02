Paura in Friuli: frana la ferrata Farina del Diavolo

MeteoWeb

Tra le 12 e le 14.30, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores FVG, ha partecipato, a Villa Santina (Udine), ai piedi della parete sulla quale si articola la via ferrata Farina del Diavolo, itinerario molto battuto in ogni stagione, alla bonifica di una frana avvenuta poco prima lungo la verticale dello stesso itinerario, interessandone alcuni tratti. Sette soccorritori e una unità cinofila da macerie hanno verificato, con accuratezza, che non ci fosse alcuna persona coinvolta. L’ispezione ha escluso la presenza di escursionisti. Le cause e l’entità del crollo sono al vaglio degli esperti. Alle operazioni hanno partecipato anche la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l’elicottero e la Protezione Civile.

