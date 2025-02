Il gas naturale TTF in Europa ai massimi da febbraio 2023: 2 i motivi principali dei prezzi alle stelle

MeteoWeb

Il benchmark del gas naturale TTF in Europa è salito a 59 € per MWh (19,50 $ per mmBtu) questa settimana, il livello più alto dei futures continentali da febbraio 2023, dopo aver registrato quattro settimane consecutive di guadagni nel 2025. La preoccupazione di questa settimana è arrivata dai meteorologi: le temperature medie nell’Europa nordoccidentale sono destinate a scendere sotto gli 0 gradi Celsius la prossima settimana, il valore più basso dell’anno, poiché l’aria artica rimarrà intrappolata sul continente a causa di uno spostamento del modello di oscillazione artica.

A causa di un inverno molto più freddo, si prevede un aumento del gas in Europa del 17% questo mese rispetto all’anno scorso, con le scorte di gas dell’UE in rapido esaurimento e attualmente piene solo al 48%. La debolezza dell’euro rispetto al dollaro statunitense (EUR/USD a 1,03) sta aggravando gli effetti economici degli acquisti di GNL dettati dal panico: il ritmo delle importazioni di GNL in Europa a febbraio è già superiore del 20% rispetto alla media di gennaio, pari a 380.000 tonnellate di GNL al giorno.

